Президент подписал указ по развитию факторинговых услуг в стране

Эксперт Тимурмалик Эльмурадов отмечает, что согласно исследованиям, более 70% предпринимателей в стране сталкиваются с кассовыми разрывами, так как более 25% оборота находится в дебиторской задолженности: когда товары или услуги уже предоставлены, но оплата за них еще не была получена.