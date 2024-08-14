Президент подписал указ по развитию факторинговых услуг в стране

Согласно указу, с 2025 года вступит в силу закон, позволяющий кредитным организациям покупать и продавать денежные требования.
Что такое факторинг?
Факторинг — это финансовая услуга, которая помогает компаниям быстрее получать деньги за товары или услуги, которые они уже продали, но покупатели еще не оплатили.
Например, компания продает товары в долг, и покупатель обещает заплатить через месяц. Чтобы не ждать целый месяц, продавец (поставщик) может обратиться к факторинговой компании, которая сразу выплатит большую часть суммы, которую должен покупатель. Оставшуюся часть (за вычетом своей комиссии) она отдаст, когда покупатель действительно заплатит.
Таким образом, факторинг позволяет компании быстрее получить деньги и не переживать, что покупатель задержит оплату.
Почему это важно для бизнеса?
Эксперт Тимурмалик Эльмурадов отмечает, что согласно исследованиям, более 70% предпринимателей в стране сталкиваются с кассовыми разрывами, так как более 25% оборота находится в дебиторской задолженности: когда товары или услуги уже предоставлены, но оплата за них еще не была получена.
Для справки. Кассовый разрыв — это ситуация, когда у компании временно не хватает денег, чтобы оплатить свои текущие расходы, такие как зарплаты, аренда или закупка материалов, даже если в будущем ожидаются доходы.
Какие будут изменения со следующего года?
С 1 января 2025 года в стране будут отменены штрафы за нарушение запрета на уступку денежного требования. Для того чтобы обеспечить приоритет требований по уступленным правам, уведомления об уступке будут регистрироваться в залоговом реестре.
Кроме того, теперь будет запрещено изменять валюту денежного обязательства и страну платежа без согласия должника.
Президент одобрил создание электронной платформы для факторинговых услуг.
Она позволит предпринимателям вносить информацию и документы о денежных требованиях, автоматизировать процесс финансирования и обеспечить безопасную инфраструктуру для факторинга. Платформа будет интегрирована с «Электронным правительством», базами данных электронных счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и налогоплательщиков.
По инициативе банков и микрофинансовых организаций будет создана Национальная ассоциация факторинга.
На основании договоров по приобретению дебиторской задолженности по экспортным контрактам прописывается следующее:
если финансовый агент (кредитная организация) является резидентом, он станет получателем валютных средств по контракту и будет обязан обеспечить репатриацию активов;
если агент является нерезидентом, репатриация активов останется обязанностью экспортера, но при поступлении средств от нерезидента требование о репатриации будет считаться исполненным.
Также вводится правило, согласно которому дисконт до 10% от суммы денежного требования, удерживаемый агентами за услуги, не будет рассматриваться как дебиторская задолженность.
До конца 2026 года планируется увеличить долю факторинговых услуг в банках до 3% от общего объема финансирования.