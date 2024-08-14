Мэр Краснодара сделал заявление о Музыкальном районе

Как отметил глава кубанской столицы, Музыкальный является самым непростым районом города. Раннее на его территории залатали ямы на 17 участках дорог, отремонтировали 11 гравийных дорог и еще 11 отгрейдировали. На текущий момент строится тротуар по улице Агрохимической. Готовится самый главный, прорывной проект по обновлению микрорайона. Его начнут с реконструкции улицы Есенина. К работам приступят в 2025 году.