Мэр Краснодара сделал заявление о Музыкальном районе

Администрация Краснодара встретилась с инициативной группой жителей Музыкального района. Главной темой на повестке встал дорожный вопрос. Об этом в своем телеграм-канале (18+) написал мэр краевой столицы Евгений Наумов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Как отметил глава кубанской столицы, Музыкальный является самым непростым районом города. Раннее на его территории залатали ямы на 17 участках дорог, отремонтировали 11 гравийных дорог и еще 11 отгрейдировали. На текущий момент строится тротуар по улице Агрохимической. Готовится самый главный, прорывной проект по обновлению микрорайона. Его начнут с реконструкции улицы Есенина. К работам приступят в 2025 году.
Дептранс Краснодара засыплет дороги по Есенина от Петра Метальникова до Гомельской. Местные жители рассказали, что данный отрезок превратился в «непроезжую» часть.
— К сожалению, не все в наших силах и, как минимум, не по щелчку пальцев, — написал Евгений Наумов. — Человеческий фактор невозможно исключить, он есть в каждом процессе.
Мэр Краснодара привел пример с мусорными контейнерами в микрорайоне. Раннее на его территории установили 15 дополнительных спецплощадок для его складирования. В связи с переизбытком мусора власти города установили дополнительные баки возле домов. Горожане стали переворачивать и поджигать контейнеры. Данный проект пришлось закрыть.