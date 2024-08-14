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Гагаузы хотят видеть отчество в молдавском паспорте

КОМРАТ, 14 авг — Sputnik. В Гагаузии призвали добавить в молдавские паспорта отчества граждан, инициативу выдвинул вице-спикер Народного собрания (НСГ) Георгий Лейчу.

Источник: Sputnik.md

Он считает необоснованным отказ молдавских властей от отчества в выдаваемых паспортах и предлагает исправить этот пробел.

«В соответствии с законом о правах национальных меньшинств и международными обязательствами, в том числе вытекающими из Конвенции по защите нацменьшинств, право на внесение отчества в удостоверяющие личность документы носит фундаментальный и обязательный характер. Государство обязалось соблюдать положения конвенции».

сказал Георгий Лейчу.

На заседании комиссии НСГ по регламенту предложение Лейчу было одобрено.

Изменения в закон «Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы», которыми упразднилось указание отчества владельца паспорта, парламент внес в 2012 году. В 2018 году группа депутатов-социалистов выдвинула инициативу о возвращении отчества в документ, однако кабмин ее не поддержал.