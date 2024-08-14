Гагаузы хотят видеть отчество в молдавском паспорте

Он считает необоснованным отказ молдавских властей от отчества в выдаваемых паспортах и предлагает исправить этот пробел.
«В соответствии с законом о правах национальных меньшинств и международными обязательствами, в том числе вытекающими из Конвенции по защите нацменьшинств, право на внесение отчества в удостоверяющие личность документы носит фундаментальный и обязательный характер. Государство обязалось соблюдать положения конвенции».
На заседании комиссии НСГ по регламенту предложение Лейчу было одобрено.
Изменения в закон «Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы», которыми упразднилось указание отчества владельца паспорта, парламент внес в 2012 году. В 2018 году группа депутатов-социалистов выдвинула инициативу о возвращении отчества в документ, однако кабмин ее не поддержал.