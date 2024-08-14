Гагаузы хотят видеть отчество в молдавском паспорте

«В соответствии с законом о правах национальных меньшинств и международными обязательствами, в том числе вытекающими из Конвенции по защите нацменьшинств, право на внесение отчества в удостоверяющие личность документы носит фундаментальный и обязательный характер. Государство обязалось соблюдать положения конвенции».