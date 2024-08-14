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Токаев ознакомился с деятельностью социальных объектов в Карагандинской области

Астана. 14 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер в Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Рабочая поездка главы государства в Карагандинскую область продолжилась посещением ряда социальных объектов села Шахтер Нуринского района», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и қазақ күресі, а также тренажерный зал. Спортивный комплекс также посещают дети из соседних сел Мұзбел, Егінді и Байтуған.

Президент осмотрел плавательный бассейн и недавно отремонтированный местный Дом культуры. Он отметил вклад директора ТОО «Шахтерское» Георгия Прокопа в реализацию проектов на селе в рамках социальной ответственности бизнеса и приверженности развитию спорта, культуры и искусства в районе.

Глава государства побеседовал с коллективом Народного духового оркестра села Шахтер и пожелал ему творческих успехов. Он подчеркнул важность реализации спортивных и культурных проектов в регионах.