Токаев ознакомился с деятельностью социальных объектов в Карагандинской области

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и қазақ күресі, а также тренажерный зал. Спортивный комплекс также посещают дети из соседних сел Мұзбел, Егінді и Байтуған.