В Африке объявили ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян

В июле 2022 года ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Этот режим был отменен в мае 2023 года. В России первый случай заболевания зафиксирован в июле 2022 года у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. В сентябре того же года был выявлен второй случай в Санкт-Петербурге, также у вернувшегося из европейских стран мужчины. В январе этого года в Петербурге выявили два случая заражения mpox у туристов из Китая.