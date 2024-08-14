В Узбекистане чиновников будут проверять по системе KPI

Как сообщает Norma, Кабинет министров принял постановление «О мерах по организации оценки ключевых показателей эффективности руководителей и заместителей руководителей республиканских и местных органов исполнительной власти и хозяйственных объединений».
Также утверждены положения о порядке оценивания деятельности на основе ключевых показателей эффективности руководителей и их заместителей республиканских органов исполнительной власти и хозобъединений, а также заместителей руководителей местных органов исполнительной власти.
Деятельность указанных лиц будет оцениваться через платформу samaradorlik.uz. Кроме этого, республиканские органы исполнительной власти, хозобъединения, местные органы исполнительной власти разрабатывают показатели эффективности и дорожную карту по их достижению и до 15 декабря вносят их в Кабмин.
Кабмин будет утверждать эти показатели до 15 января, после чего Агентство развития госслужбы до 25 января внесет эти данные в базу платформы samaradorlik.uz. Установлены следующие уровни оценки руководителей:
- до 70 баллов — неудовлетворительно,
- от 70 до 85 баллов — удовлетворительно,
- от 85 до 100 баллов — хорошо,
- от 100 баллов и выше — отлично.
Сумма поощрения устанавливается для следующего квартала. При неудовлетворительных результатах будут прекращены выплаты надбавок и применят дисциплинарное взыскание, либо будет рассматриваться вопрос о соответствии занимаемой должности.