В Узбекистане чиновников будут проверять по системе KPI

Деятельность указанных лиц будет оцениваться через платформу samaradorlik.uz. Кроме этого, республиканские органы исполнительной власти, хозобъединения, местные органы исполнительной власти разрабатывают показатели эффективности и дорожную карту по их достижению и до 15 декабря вносят их в Кабмин.