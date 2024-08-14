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В Узбекистане чиновников будут проверять по системе KPI

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Утвержден перечень министерств, комитетов, агентств, инспекций, компаний и обществ с госдолей, а также ассоциаций, чья деятельность будет оцениваться на основании KPI (Ключевые показатели эффективности), передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает Norma, Кабинет министров принял постановление «О мерах по организации оценки ключевых показателей эффективности руководителей и заместителей руководителей республиканских и местных органов исполнительной власти и хозяйственных объединений».

Также утверждены положения о порядке оценивания деятельности на основе ключевых показателей эффективности руководителей и их заместителей республиканских органов исполнительной власти и хозобъединений, а также заместителей руководителей местных органов исполнительной власти.

Деятельность указанных лиц будет оцениваться через платформу samaradorlik.uz. Кроме этого, республиканские органы исполнительной власти, хозобъединения, местные органы исполнительной власти разрабатывают показатели эффективности и дорожную карту по их достижению и до 15 декабря вносят их в Кабмин.

Кабмин будет утверждать эти показатели до 15 января, после чего Агентство развития госслужбы до 25 января внесет эти данные в базу платформы samaradorlik.uz. Установлены следующие уровни оценки руководителей:

  • до 70 баллов — неудовлетворительно,
  • от 70 до 85 баллов — удовлетворительно,
  • от 85 до 100 баллов — хорошо,
  • от 100 баллов и выше — отлично.

Сумма поощрения устанавливается для следующего квартала. При неудовлетворительных результатах будут прекращены выплаты надбавок и применят дисциплинарное взыскание, либо будет рассматриваться вопрос о соответствии занимаемой должности.