Вячеслав Федорищев рассказал о планах по развитию села Ширяево

— Каждый, кто здесь живет, своим трудом, своим жизненным путем, заслужил возможность быть здесь самым важным человеком, — сказал он. — Всех прошу, особенно представителей предпринимательского сообщества, с уважением относиться к жителям. Туризм — это не только и не столько для тех, кто к нам приезжает. Туризм — для нас всех, для тех, кто живет здесь.