Вячеслав Федорищев рассказал о планах по развитию села Ширяево

Село Ширяево находится на правом берегу Волги в долине Ширяев буерак. Это территория нацпарка «Самарская Лука». Село граничит с Жигулевским государственным природным биосферным заповедником им. И. И. Спрыгина. Тысячи туристов со всей страны приезжают сюда, чтобы посетить уникальные места и культурно-исторические объекты, среди которых знаменитые Попова гора, Монастырская гора, урочище Каменная Чаша, родник Винный ключ, штольни, знаменитый музей Репина.
Прибыв сюда, Вячеслав Федорищев отметил красоту и особую атмосферу этой местности.
— Я давно слышал, знал в целом про Ширяево и про музей, — сказал он. — Место очень душевное, очень красивое. И точно есть что показать нашим жителям и гостям.
В своей работе глава региона уделяет большое внимание туристической отрасли с акцентом на сохранении экологической составляющей и соблюдении прав местных жителей.
В Ширяево врио губернатора ознакомился с инфраструктурой населенного пункта, прогулялся пешком по набережной, побывал в Доме-музее им. И. Е. Репина, пообщался с жителями и представителями туристической отрасли. Во время рабочего визита он сообщил о планах по развитию села: капитальном ремонта дороги на въезде в него, обновлении тропинок, создании качественной инфраструктуры.
— Посмотрел план развития, который был сделан пару лет назад, достаточно неплохой. Логично все распланировано, но не было реализовано по разным причинам, — сказал Вячеслав Федорищев. — Сейчас его обновим и со следующего года начнем делать очень простые вещи: дороги отремонтируем, тропинки — правильные туристические экотропы, чтобы было удобно гулять. Должна быть качественная инфраструктура.
Особое внимание будет уделено историко-музейному комплексу, в который входят Дом-музей И. Е. Репина, Дом-музей поэта А. В. Ширяевца и усадьба купца И. Вдовина. Для того чтобы безотлагательно начать делать проект по капремонту комплекса, бюджет учреждения будет увеличен вдвое. Кроме того, глава региона поручил создать попечительский совет, в состав которого войдут близкие к искусству люди, партнеры, желающие помогать в развитии этого направления.
На встрече с предпринимателями, которые представили свои инвестпроекты в туристической сфере, врио губернатора обратил внимание на вопросы развития гостиничного пространства и водного транспорта. Вячеслав Федорищев при этом подчеркнул, что соблюдение прав местных жителей, их интересов должно быть приоритетом.
— Каждый, кто здесь живет, своим трудом, своим жизненным путем, заслужил возможность быть здесь самым важным человеком, — сказал он. — Всех прошу, особенно представителей предпринимательского сообщества, с уважением относиться к жителям. Туризм — это не только и не столько для тех, кто к нам приезжает. Туризм — для нас всех, для тех, кто живет здесь.