Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом жигулевского завода «Энерготехмаш»

«Вопросы очень понятные: дороги, ЖКХ. Здесь, с одной стороны, мы как правительство региона делаем и будем делать системные вещи для того, чтобы многое модернизировать, ремонтировать, менять. С другой стороны, всегда есть точечные вопросы, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи. — Какие есть вопросы насущные, наболевшие, предложения? Я здесь, чтобы, поняв проблематику, с вами вместе начать работать над решением обозначенных проблем».