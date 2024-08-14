Премьер рассказал, когда обсудит с аграриями ситуацию в отрасли

«Во вторник я приглашу к обсуждению представителей сельскохозяйственного сектора», — уточнил он.
Речан при этом подчеркнул, что правительство «внимательно следит» за положением дел в агросекторе.
«Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются многие производители из-за сильной засухи, и Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности собирает и проверяет информацию на основе полученных запросов. Как и в предыдущие годы, правительство помогает фермерам и реализует меры поддержки, чтобы частично компенсировать потери».
Он отметил, что при корректировке госбюджета на июль 2024 года в фонд субсидий было дополнительно выделено 100 миллионов леев.
«Независимо от того, какую помощь мы хотим оказать, мы должны учитывать существующий бюджет. Только такой подход — мудрый подход — может привести к решениям, которые действительно помогут фермерам», — также написал Дорин Речан.
Ранее ельхозпроизводители Молдовы потребовали ввести режим ЧС в сельском хозяйстве, а также осудили заявление о референдуме, сделанное главой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей, потребовав отставки чиновника. Боля во время встречи с районными руководителями в области сельского хозяйства заявил, что возможность выплат аграриям субсидий на гектар зависит от того, будут ли они участвовать в еврореферендуме.