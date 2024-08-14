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Премьер рассказал, когда обсудит с аграриями ситуацию в отрасли

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Глава правительства Молдовы Дорин Речан на будущей неделе намерен обсудить ситуацию в сельском хозяйстве страны с представителями отрасли, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Источник: Sputnik.md

«Во вторник я приглашу к обсуждению представителей сельскохозяйственного сектора», — уточнил он.

Речан при этом подчеркнул, что правительство «внимательно следит» за положением дел в агросекторе.

«Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются многие производители из-за сильной засухи, и Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности собирает и проверяет информацию на основе полученных запросов. Как и в предыдущие годы, правительство помогает фермерам и реализует меры поддержки, чтобы частично компенсировать потери».

написал глава кабмина.

Он отметил, что при корректировке госбюджета на июль 2024 года в фонд субсидий было дополнительно выделено 100 миллионов леев.

«Независимо от того, какую помощь мы хотим оказать, мы должны учитывать существующий бюджет. Только такой подход — мудрый подход — может привести к решениям, которые действительно помогут фермерам», — также написал Дорин Речан.

Ранее ельхозпроизводители Молдовы потребовали ввести режим ЧС в сельском хозяйстве, а также осудили заявление о референдуме, сделанное главой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей, потребовав отставки чиновника. Боля во время встречи с районными руководителями в области сельского хозяйства заявил, что возможность выплат аграриям субсидий на гектар зависит от того, будут ли они участвовать в еврореферендуме.

экономика
сельское хозяйство