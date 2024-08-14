Премьер рассказал, когда обсудит с аграриями ситуацию в отрасли

Ранее ельхозпроизводители Молдовы потребовали ввести режим ЧС в сельском хозяйстве, а также осудили заявление о референдуме, сделанное главой Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей, потребовав отставки чиновника. Боля во время встречи с районными руководителями в области сельского хозяйства заявил, что возможность выплат аграриям субсидий на гектар зависит от того, будут ли они участвовать в еврореферендуме.