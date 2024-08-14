Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем

В военном ведомстве уточнили, что экипажи Су-30СМ и Су-27 ВКС РФ обеспечивали истребительное сопровождение самолетов. Полет выполнялся в течение пяти часов.
«На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — добавили в министерстве.
Там напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все они совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
В конце июля два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели плановый полет над акваторией Японского моря. Истребительное сопровождение ракетоносцам предоставили экипажи Су-35С и Су-30СМ.