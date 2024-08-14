Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем

Там напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все они совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.