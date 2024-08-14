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Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ.

Источник: ТАСС

В военном ведомстве уточнили, что экипажи Су-30СМ и Су-27 ВКС РФ обеспечивали истребительное сопровождение самолетов. Полет выполнялся в течение пяти часов.

«На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — добавили в министерстве.

Там напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все они совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

В конце июля два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели плановый полет над акваторией Японского моря. Истребительное сопровождение ракетоносцам предоставили экипажи Су-35С и Су-30СМ.

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