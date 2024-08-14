Россия заявляет о неактуальности мирного плана по Украине

Действия ВСУ в Курской области прокомментировали и на высшем уровне в Вашингтоне. Президент США Джо Байден 13 августа заявил, что нападение на Курскую область создало российскому руководству трудности. «Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», — подчеркнул американский президент.