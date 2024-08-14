Киев еще в июне отверг условия Путина, которые включали вывод украинских войск за административные границы Запорожской и Херсонской областей, а также территорию Донбасса и признание их российскими на международном уровне. Полянский подчеркнул, что Украина «горько пожалеет» о нападении на Курскую область.
Неделю назад киевский режим выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области.
За два дня до заявления Полянского Путин также высказался о последствиях действий ВСУ в Курской области. 12 августа на совещании он заявил, что Украина подобным образом пытается укрепить свои переговорные позиции, остановить российское наступление и «посеять рознь и раздоры в нашем обществе».
Эту позицию Путина подтвердил 14 августа Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, заявив, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс мирных переговоров. Он отметил, что текущее поведение украинского руководства делает переговоры «противоестественными». Посол России в Великобритании Андрей Келин также добавил, что Киев «на деле не продемонстрировал ничего», что подтверждало бы весомость их слов о диалоге с Москвой.
Действия ВСУ в Курской области прокомментировали и на высшем уровне в Вашингтоне. Президент США Джо Байден 13 августа заявил, что нападение на Курскую область создало российскому руководству трудности. «Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», — подчеркнул американский президент.
Ранее Пентагон заявил, что не рассматривает прорыв ВСУ в Курскую область как эскалацию. Представители Белого дома признавали, что не до конца понимают цели Киева в этой акции, уклоняясь от конкретной оценки произошедшего и ссылаясь на необходимость уточнения ситуации в переговорах с украинской стороной.
До этого в течение недели поддержки Украине выразил Евросоюз. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, 13 августа в соцсети X подтвердил «полную поддержку со стороны ЕС борьбы народа Украины». Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС, 8 августа отметил, что Киев ведет «законные оборонительные» действия.
Боевые действия в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются с момента прорыва ВСУ в регион 6 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с Путиным 12 августа сообщил, что ВСУ на тот контролировали 28 населенных пунктов и продвинулись на 12 км от госграницы. В результате обстрелов погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, включая 10 детей. Количество выехавших или эвакуированных с приграничных территорий региона оценивается в 121 тыс. человек, а всего подлежат эвакуации 180 тыс. человек.
Нина Лютикова