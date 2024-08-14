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СМИ: турецко-греческая война будет означать конец НАТО

У Турции и Греции уже несколько десятилетий складываются непростые отношения. В последнее время напряженность усиливается. Что это значит для Североатлантического альянса, членами которого являются обе страны, говорится в статье польского издания Onet.

Источник: Shutterstock

В конце июля произошла очередная эскалация конфликта между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, пишет Onet. Итальянский корабль проводил исследование возле греческого острова Касос в рамках подготовки к прокладке кабеля между Критом, Кипром и Израилем. Он не только находился в территориальных водах Греции, но и в открытом море. Тем не менее Турция направила три военных корабля для наблюдения за ним. В ответ Греция тоже направила в этот район свои подразделения.

Благодаря дипломатическим действиям удалось избежать обострения ситуации: итальянский корабль выполнил свою задачу и вернулся на Крит в сопровождении корабля ВМС Греции.

По мнению Афин, эта часть Эгейского моря относится к исключительной экономической зоне, созданной на основе соглашения между Грецией и Египтом. Оно стало ответом на меморандум между Турцией и Ливией о делимитации исключительной экономической зоны, который не признан обязательным на международном уровне. В свою очередь, Анкара не признает соглашение между Грецией и Египтом.

Две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, являются противниками. Между ними нет соглашения о разграничении исключительных экономических зон, не урегулированы претензии относительно суверенных прав в этом районе.

Панайотис Каконас
профессор Афинского университета, эксперт аналитического центра ELIAMEP

Он считает, что подобные инциденты продолжат возникать до тех пор, пока не будет решен вопрос с разграничением. «Это обмен сообщениями, который является опасной игрой», — предупреждает Каконас. Эксперт не исключает, что случайность или ошибка может привести к серьезной эскалации, которая будет иметь «трагические последствия для стабильности региона и для южного фланга НАТО».

Эскалация также станет ударом для сплоченности Североатлантического альянса, учитывая, что обе страны являются его членами.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что турецко-греческая война означает «конец НАТО, конец возможности влиять на что-либо, конец поддержки Украины».

Если между членами НАТО разразится война, это будет крах НАТО. Это будет конец НАТО. Это то, чего ждет Путин.

Вальдемар Скшипчак
польский генерал

Он убежден, что НАТО следует стремиться к тому, чтобы все споры между членами альянса «заканчивались в дипломатической, а не в военной сфере».

Марина Светлова

НАТО