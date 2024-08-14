СМИ: турецко-греческая война будет означать конец НАТО

В конце июля произошла очередная эскалация конфликта между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, пишет Onet. Итальянский корабль проводил исследование возле греческого острова Касос в рамках подготовки к прокладке кабеля между Критом, Кипром и Израилем. Он не только находился в территориальных водах Греции, но и в открытом море. Тем не менее Турция направила три военных корабля для наблюдения за ним. В ответ Греция тоже направила в этот район свои подразделения.
Благодаря дипломатическим действиям удалось избежать обострения ситуации: итальянский корабль выполнил свою задачу и вернулся на Крит в сопровождении корабля ВМС Греции.
По мнению Афин, эта часть Эгейского моря относится к исключительной экономической зоне, созданной на основе соглашения между Грецией и Египтом. Оно стало ответом на меморандум между Турцией и Ливией о делимитации исключительной экономической зоны, который не признан обязательным на международном уровне. В свою очередь, Анкара не признает соглашение между Грецией и Египтом.
Две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, являются противниками. Между ними нет соглашения о разграничении исключительных экономических зон, не урегулированы претензии относительно суверенных прав в этом районе.
Он считает, что подобные инциденты продолжат возникать до тех пор, пока не будет решен вопрос с разграничением. «Это обмен сообщениями, который является опасной игрой», — предупреждает Каконас. Эксперт не исключает, что случайность или ошибка может привести к серьезной эскалации, которая будет иметь «трагические последствия для стабильности региона и для южного фланга НАТО».
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что турецко-греческая война означает «конец НАТО, конец возможности влиять на что-либо, конец поддержки Украины».
Если между членами НАТО разразится война, это будет крах НАТО. Это будет конец НАТО. Это то, чего ждет Путин.
Он убежден, что НАТО следует стремиться к тому, чтобы все споры между членами альянса «заканчивались в дипломатической, а не в военной сфере».
Марина Светлова