СМИ: турецко-греческая война будет означать конец НАТО

В конце июля произошла очередная эскалация конфликта между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, пишет Onet. Итальянский корабль проводил исследование возле греческого острова Касос в рамках подготовки к прокладке кабеля между Критом, Кипром и Израилем. Он не только находился в территориальных водах Греции, но и в открытом море. Тем не менее Турция направила три военных корабля для наблюдения за ним. В ответ Греция тоже направила в этот район свои подразделения.