Представлен новый план борьбы с бедностью в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по совершенствованию системы сокращения бедности и социальной защиты, сообщает корреспондент Podrobno.uz. .
Как отмечает пресс-служба главы государства, поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности с 11% до 7%. .
В частности, на основе анализа будут сформированы критерии определения бедности и адресный список, в который будут включены лица из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженные высокому риску попадания в состояние бедности. Такой статус будет утверждаться семеркой и активистами махалли путем голосования. Все социальные услуги и помощь, направленные на выведение из бедности, будут осуществляться центрами «Инсон». .
Для изучения факторов бедности разработают единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по восьми направлениям. На ее основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по трем категориям. К каждой семье применят индивидуальные подходы и помощь. .
По такому же принципу будет сформирован список махаллей с высоким уровнем бедности. Национальное агентство социальной защиты и хокимияты ежегодно будут отбирать 50 таких махаллей и работать над превращением их в территорию, свободную от бедности и безработицы. .
При этом подчеркивалось, что на сегодняшний день на помощников хокимов возложено более 20 задач. Поэтому вопрос сокращения бедности отошел на второй план. Отныне деятельность помощников хокимов будет пересмотрена, основное внимание будет уделено сокращению бедности и обеспечению занятости населения. .
Также отмечалось, что ежегодно на сокращение бедности выделяется 14 триллионов сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система. Распределение средств будет осуществляться агентством и хокимиятами в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности. .
Будет также организован мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности, в три этапа — на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении будет усилен. .
Вместо практики резервирования рабочих мест планируется введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии будут полностью цифровизированы. Будет создана онлайн-платформа, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах «Ишга мархамат» наладят обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг. .
Напомним, депутаты Законодательной палаты приняли к сведению доклад министра занятости и сокращения бедности Бехзода Мусаева и намерены вести депутатский надзор за сокращением бедности.