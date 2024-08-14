Представлен новый план борьбы с бедностью в Узбекистане

Также отмечалось, что ежегодно на сокращение бедности выделяется 14 триллионов сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система. Распределение средств будет осуществляться агентством и хокимиятами в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности. .