«Поздравляю НАТО, вы идиоты. Вы вторглись в Россию и не думали, что за это придется заплатить», — отметил он.
По словам разведчика в отставке, операция вызовет жесткую ответную реакцию со стороны Москвы. Военный не исключил, что в результате этих действий падет режим Владимира Зеленского, а Украина может столкнуться с угрозой для Киева и Львова.
«Все кончено. Украина мертва — это единственный исход теперь. Вопрос в том, хочет ли Запад умереть вместе с ней», — резюмировал Риттер.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.