6 февраля шведская прокуратура закрыла расследование диверсий, но не назвала причастных. Дания прекратила дело 26 февраля. The New York Times, Die Zeit, The Washington Post и другие издания писали о «проукраинской группировке», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила в нее взрывчатку в немецком порту и вышла к месту взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к подрыву газопроводов. Российский лидер Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».