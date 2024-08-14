Германия исключила влияние дела «Северных потоков» на поддержку Украины

Бюхнер подчеркнул, что расследование подрывов газопроводов полностью соответствует законодательству, это «главный приоритет» правительства Германии. Он также перенаправил все вопросы о ходе расследования к генеральному федеральному прокурору, однако в его офисе отказались от комментариев.
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD ранее написали, что немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к взрывам двух ниток газопровода «Северный поток». Телеграм-каналы Mash и SHOT отмечали, что речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.). Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, получил специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения» и работал в украинском дайвинг-центре Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. В диверсии могли быть замешаны также инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family Евгений У. и его жена Светлана, считают правоохранители.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Германия, Дания и Швеция инициировали расследование, ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.
6 февраля шведская прокуратура закрыла расследование диверсий, но не назвала причастных. Дания прекратила дело 26 февраля. The New York Times, Die Zeit, The Washington Post и другие издания писали о «проукраинской группировке», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила в нее взрывчатку в немецком порту и вышла к месту взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к подрыву газопроводов. Российский лидер Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».