Германия исключила влияние дела «Северных потоков» на поддержку Украины

Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD ранее написали, что немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к взрывам двух ниток газопровода «Северный поток». Телеграм-каналы Mash и SHOT отмечали, что речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.). Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, получил специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения» и работал в украинском дайвинг-центре Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. В диверсии могли быть замешаны также инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family Евгений У. и его жена Светлана, считают правоохранители.