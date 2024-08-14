Тегеран может отказаться от удара по Израилю, если еврейское государство и «Хамас» о чем-то договорятся

Впрочем, вполне возможно, что такие воинственные сообщения — попытка Тегерана сохранить лицо перед внутренней аудиторией и региональными союзниками в Ираке, Ливане и Йемене. Прошло уже две недели с момента гибели Исмаила Хании, а обещанного возмездия все нет. Как сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида», промедление со стороны Ирана вызывает раздражение у «Хезболлы» и «Хамаса», которые настроены куда более воинственно. Источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщил изданию, что на днях в Тегеране прошла встреча между представителями региональных ополчений и руководством КСИР. Союзники иранцев требовали нанести удар как можно скорее, однако представители Исламской Республики, по данным журналистов, призывали воздержаться от ответных действий, по крайней мере до прояснения ситуации вокруг переговоров по Газе.