В Пермском крае за пост мэра Соликамска будут бороться два кандидата

По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Соликамского округа будут претендовать Александр Русанов и Игорь Савинов. Об этом сообщили в телеграмм-канале представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Соликамского округа будут претендовать два кандидата: Александр Русанов, временно исполняющий полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа и Игорь Савинов, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа» — уточнили в сообщении.
Претенденты на должность главы Соликамского округа представят свои программы на заседании местной Думы в следующую среду, 21 августа. После чего депутаты сделать выбор и определят мэра.