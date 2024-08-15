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В Пермском крае за пост мэра Соликамска будут бороться два кандидата

21 августа Александр Русанов и Игорь Савинов представят свои программы.

Источник: Комсомольская правда

По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Соликамского округа будут претендовать Александр Русанов и Игорь Савинов. Об этом сообщили в телеграмм-канале представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Соликамского округа будут претендовать два кандидата: Александр Русанов, временно исполняющий полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа и Игорь Савинов, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа» — уточнили в сообщении.

Претенденты на должность главы Соликамского округа представят свои программы на заседании местной Думы в следующую среду, 21 августа. После чего депутаты сделать выбор и определят мэра.