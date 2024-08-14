Эрдоган заявил о необходимости скорейшей реформы СБ ООН

СТАМБУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в скорейшем и радикальном реформировании. Об этом, как сообщила его администрация, он написал в послании генсеку организации Антониу Гутерришу.
«Структура СБ ООН, который далек от выполнения своих обязанностей по обеспечению глобального мира и безопасности, должна быть радикально изменена. Мы продолжим поддерживать всех друзей, которые стремятся к справедливой международной системе и СБ ООН, отвечающему современным условиям», — говорится в сообщении.
Эрдоган ранее неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза Объединенных Наций (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.
Основополагающие тезисы Эрдогана о необходимости реформирования ООН изложены в изданной в сентябре 2021 года книге «Более справедливый мир возможен». В ней президент обратил внимание на проблемы глобальной политики: миграционный кризис, международный терроризм, исламофобию, дискриминацию, двойные стандарты. По его словам, Турция продолжит усилия, чтобы добиться реформирования ООН «до установления системы, в которой сила будет за тем, кто прав, а не наоборот: прав тот, кто силен».