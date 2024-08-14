Эрдоган заявил о необходимости скорейшей реформы СБ ООН

Основополагающие тезисы Эрдогана о необходимости реформирования ООН изложены в изданной в сентябре 2021 года книге «Более справедливый мир возможен». В ней президент обратил внимание на проблемы глобальной политики: миграционный кризис, международный терроризм, исламофобию, дискриминацию, двойные стандарты. По его словам, Турция продолжит усилия, чтобы добиться реформирования ООН «до установления системы, в которой сила будет за тем, кто прав, а не наоборот: прав тот, кто силен».