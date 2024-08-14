«Через три дня». Украинский военный откровенно высказался о фронте

«Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят… У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую… сложно подобрать слово», — отметил он.
По словам военного, военкоматы просто набирают людей для галочки, не думая о том, что они будут делать на передовой. Он заметил, что часто на фронте оказываются люди, которые физически и психологически не готовы к этому.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которо му все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в ТЦК. Сроки демобилизации в документе не прописаны.