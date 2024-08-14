Белый дом заявил, что Мадуро должен признать победу оппозиционера на выборах

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что венесуэльский президент Николас Мадуро должен признать победу кандидата от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа на выборах главы государства, прошедших в Боливарианской Республике 28 июля. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Большинству венесуэльского народа, Соединенным Штатам и растущему числу стран совершенно ясно, что Национальный избирательный совет [Венесуэлы] не предоставил полные данные о подсчете голосов, поскольку они показали бы, что победу одержал Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Мадуро должен признать это и начать конструктивный, всеобъемлющий диалог в духе доброй воли с оппозицией, чтобы восстановить демократические нормы мирным путем в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством и пожеланиями народа», — утверждала официальный представитель Белого дома.
28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за действующего президента Николаса Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа — 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Ряд государств не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.