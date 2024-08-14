Вэнс заявил, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или [лидеру КНР] Си Цзиньпину? Если вы боитесь отвечать перед американским народом, как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.