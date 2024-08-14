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Вэнс заявил, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным

Политик не смогла ответить на вопросы американских журналистов, отметил кандидат в вице-президенты США.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис не может ответить на вопросы американских журналистов, так что она вряд ли сможет вести разговор с мировыми лидерами, например с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты США.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или [лидеру КНР] Си Цзиньпину? Если вы боитесь отвечать перед американским народом, как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу Харрис «глупой», поскольку она отказывается общаться со СМИ.