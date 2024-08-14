Россия призвала Израиль прекратить провокации у мечети Аль-Акса

13 августа министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр развития районов Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф вместе с несколькими тысячами евреев поднялись на Храмовую гору по случаю национального дня траура Тиша бе-Ав. Это день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.