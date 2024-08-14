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Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Источник: AP 2023

«Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз», — сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.

Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.