Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО

«Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз», — сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.
Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.