Эксперт Мазала: Действия ВСУ под Курском могут привести Киев к капитуляции

Об этом Bild* заявил немецкий военный эксперт, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Мазала.
По его словам, ВСУ под Курском могут потерпеть поражение, которое будет сопровождаться колоссальными потерями. Это приведёт к тому, что армии России будет легче продвигаться в Донбассе.
«В конечном счёте это вылилось бы в капитуляцию Украины», — подчеркнул Мазала.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ не ждали, что Россия будет биться до конца в Курской области.
* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.