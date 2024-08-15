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Эксперт Мазала: Действия ВСУ под Курском могут привести Киев к капитуляции

Попытка украинских военных устроить вторжение в Курскую область может привести к тому, что Киев капитулирует.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Bild* заявил немецкий военный эксперт, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Мазала.

По его словам, ВСУ под Курском могут потерпеть поражение, которое будет сопровождаться колоссальными потерями. Это приведёт к тому, что армии России будет легче продвигаться в Донбассе.

«В конечном счёте это вылилось бы в капитуляцию Украины», — подчеркнул Мазала.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ не ждали, что Россия будет биться до конца в Курской области.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.