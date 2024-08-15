В Польше освобожденного по обмену россиянина Рубцова заочно обвинили в шпионаже

Подозрения, по данным организации «Репортеры без границ» (RSF), вызвал факт наличия у него двух паспортов — на имена Пабло Гонсалеса и Павла Рубцова. Еще одним доказательством того, что журналист работает на РФ, стало то, что он получал деньги из России. Однако, как писала El Pais, эти средства ему пересылал отец, так как они являлись платой за аренду квартиры в Москве, которая Рубцову досталась от русской бабушки.