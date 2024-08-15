В Буркина-Фасо создали агентство по атомной энергии

РАБАТ, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Буркина-Фасо под председательством президента Ибрагима Траоре приняло постановление о создании в стране агентства по атомной энергии. Об этом сообщает в среду Буркинийское информационное агентство (БИА).
В документе определяются положения, касающиеся компетенции и правил функционирования Буркинийского агентства по атомной энергии (БААЭ).
По словам Траоре, создание БААЭ «позволит обеспечить энергетическую независимость Буркина-Фасо, индустриализацию страны и облегчить доступ к электроэнергии на всей территории страны».
В конце июля текущего года правительство Буркина-Фасо приняло законопроект, дающий привилегии и иммунитеты экспертам и должностным лицам МАГАТЭ, которых страна примет в ходе строительства своей атомной электростанции.
Как отмечает БИА, Буркина-Фасо планирует строительство атомной электростанции к 2030 году, чтобы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, которые, как ожидается, утроятся через несколько лет.
Дорожная карта с Росатомом
В конце марта 2024 года госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо подписали дорожную карту по налаживанию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Документ определяет «конкретные шаги по созданию кадрового потенциала западноафриканской страны в сфере мирного атома, развитию ядерной инфраструктуры и формированию в Буркина-Фасо позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики».
В 2023 году министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Симон Пьер Бусим сообщал, что его страна рассчитывает к 2030 году построить в стране атомную электростанцию. Между Росатомом и Минэнерго Буркина-Фасо подписан меморандум о взаимопонимании по строительству АЭС.