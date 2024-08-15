В Буркина-Фасо создали агентство по атомной энергии

В 2023 году министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Симон Пьер Бусим сообщал, что его страна рассчитывает к 2030 году построить в стране атомную электростанцию. Между Росатомом и Минэнерго Буркина-Фасо подписан меморандум о взаимопонимании по строительству АЭС.