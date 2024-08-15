NYT: Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе против ХАМАС

Как отмечает издание, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось сделать гораздо больше, чем предполагали в Вашингтоне — теперь израильские военные могут «свободно перемещаться по Газе», половина лидеров ХАМАС была ликвидирована, поставки из Египта в Газу были взяты Израилем под контроль. Но добиться возвращения заложников невозможно военными методами, убеждены представители администрации США.