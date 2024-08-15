Макрон сообщил о гибели двух пилотов при столкновении истребителей Rafale

По сообщению министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, два истребителя столкнулись в воздухе над департаментом Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. Пилот одного из истребителей успел катапультироваться и был спасен поисковой командой. О судьбе инструктора и пилота, находившихся во втором самолете, до вечера среды не было никакой информации.