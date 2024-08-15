Макрон сообщил о гибели двух пилотов при столкновении истребителей Rafale

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о гибели двух пилотов в результате столкновения истребителей Rafale 14 августа. Об этом он написал в соцсети Х.
«С глубокой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабира и лейтенанта Матиса Лоранса в результате авиакатастрофы во время учебного полета Rafale», — говорится в публикации французского президента.
Макрон также выразил соболезнования родным и сослуживцам погибших пилотов, передает ТАСС.
По сообщению министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, два истребителя столкнулись в воздухе над департаментом Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. Пилот одного из истребителей успел катапультироваться и был спасен поисковой командой. О судьбе инструктора и пилота, находившихся во втором самолете, до вечера среды не было никакой информации.
Агентство AFP уточнило, что все пилоты, попавшиеся в аварию, имеют французское гражданство. Оба Rafale приписаны к части, где обучают летчиков и штурманов.
Отмечается, что в ходе этой учебной миссии истребители вылетали в Германию для отработки заправки в воздухе. Столкновение произошло, когда они вернулись во Францию.
Власти начали расследование произошедшего.