Более половины американцев назвали Россию врагом США

25 и 21 процент американцев считают Россию и Иран недружелюбно настроенными по отношению к США. 4 и 2 процента опрошенных назвали Москву и Тегеран дружелюбно настроенными, и лишь один процент назвал и Россию, и Иран союзниками Америки. 15 процентов не смогли определиться с отношением России к США, 20 процентов не ответили на соответствующий вопрос про Иран.