Посол в Лондоне назвал опасными инициативы Запада по созданию ракет

В конце июля газета Times сообщила, что Британия рассматривает создание ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия. Отмечалось, что их разработка может пройти совместно с Германией.
«Такие инициативы видятся нам очень опасными. Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 года. Разумеется, мы будем вынуждены реагировать в плане компенсационных мер наиболее приемлемым для нас образом», — заявил Келин.
Глава российской дипмиссии отметил, что на данный момент конкретики по поводу возможного сотрудничества Великобритании и ФРГ немного.
«Такие публикации в британских СМИ последовали за визитом министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля. Там была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству, где зафиксирована возможность взаимодействия Британии с ФРГ и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности», — напомнил посол.
Келин также обратил внимание на сообщения по поводу возможного присоединения Лондона к программе ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования. Для её реализации свои усилия объединили Париж, Берлин, Варшава и Рим. Британия же официально не подтверждает свою возможную вовлеченность в проект, отметил российский дипломат.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.