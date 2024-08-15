Ректор Колумбийского университета покинула свой пост

Шафик заняла должность ректора в июле 2023 года. Когда в апреле 2024 года на территории Колумбийского университета начались крупные студенческие демонстрации против боевых действий в секторе Газа, Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение спровоцировало новые волны протестов по всей стране и массовые аресты в университетских кампусах.