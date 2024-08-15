Компания молодых людей разбилась в ДТП в Челябинской области

Все произошло на территории Каслинского района вечером 14 августа.
Предварительно известно, что на третьем километре дороги Давыдово — Полднево водитель 2006 года рождения, управляя Chevrolet Aveo, при неустановленных обстоятельствах допустил выезд за пределы проезжей части. Автомобиль в дальнейшем съехал в лес, где врезался в дерево.
В результате пострадали водитель и две его пассажирки 2010 года рождения. Все экстренно доставлены в больницу Кыштыма.
По словам сотрудников Госавтоинспекции, транспортное средство принадлежит отцу парня. На мужчину уже составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу, лишенному или не имеющему прав).
По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими несовершеннолетними проводится проверка.