Компания молодых людей разбилась в ДТП в Челябинской области

Предварительно известно, что на третьем километре дороги Давыдово — Полднево водитель 2006 года рождения, управляя Chevrolet Aveo, при неустановленных обстоятельствах допустил выезд за пределы проезжей части. Автомобиль в дальнейшем съехал в лес, где врезался в дерево.