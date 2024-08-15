Дмитрий Демешин анонсировал изменения в «мусорной реформе»

— Важная тема. Не раз в качестве прокурора обращал на нее внимание. Для перехода на расчет по количеству прописанных людей нужно проработать данный вопрос с соответствующими структурами. Необходимо также решить вопрос с тем, кто сдает квартиры. Потому что иногда бывает, что там никто не прописан, но люди там проживают. Поэтому нужно подготовить необходимые изменения в нормативные документы. Я уже дал работу в части пересмотра подходов к начислению. Убежден, что мы с вами вместе увидим эти изменения, — ответил Дмитрий Демешин.