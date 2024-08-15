Дмитрий Демешин анонсировал изменения в «мусорной реформе»

Вопросы, которые поступали Дмитрию Демешину во время прямого эфира в социальных сетях, охватывали разные направления жизни горожан. Но практически все они касались социальных сфер, таких как здравоохранение, образование, ЖКХ и тарифы.
Так, одна из жительниц Хабаровского края спросила у врио губернатора, будут ли пересмотрены тарифы на вывоз мусора. В качестве примера она рассказала, что в ее квартире прописано три человека, а в соседней шесть человек, и при этом за вывоз мусора они платят одинаково.
— Важная тема. Не раз в качестве прокурора обращал на нее внимание. Для перехода на расчет по количеству прописанных людей нужно проработать данный вопрос с соответствующими структурами. Необходимо также решить вопрос с тем, кто сдает квартиры. Потому что иногда бывает, что там никто не прописан, но люди там проживают. Поэтому нужно подготовить необходимые изменения в нормативные документы. Я уже дал работу в части пересмотра подходов к начислению. Убежден, что мы с вами вместе увидим эти изменения, — ответил Дмитрий Демешин.