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Google подтвердил кибератаки на штабы Трампа и Байдена

Предвыборные штабы президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа подверглись кибератакам, подтвердил Google. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

Источник: Reuters

В компании считают ответственной за атаку хакерскую группу APT42, предположительно, связанную с иранским правительством.

В мае и июне, по данным Google, APT42 взламывали учетные записи электронной почты десятка лиц, которые связаны с Джо Байденом и Дональдом Трампом. Речь идет в том числе о бывших и нынешних должностных лицах американского правительства, и имеющих отношение к президентской кампании того или иного кандидата.

10 августа Politico сообщила, что избирательный штаб Дональда Трампа подвергся массированной кибератаке, к которой причастен Иран. Телеканал CNN писал, что, по одной из версий ФБР, хакеры взломали электронную почту политтехнолога Роджера Стоуна, бывшего советника Дональда Трампа. Собеседники WP утверждали, что кибератаке также подвергся штаб Джо Байдена до его выхода из предвыборной гонки.

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