Google подтвердил кибератаки на штабы Трампа и Байдена

В мае и июне, по данным Google, APT42 взламывали учетные записи электронной почты десятка лиц, которые связаны с Джо Байденом и Дональдом Трампом. Речь идет в том числе о бывших и нынешних должностных лицах американского правительства, и имеющих отношение к президентской кампании того или иного кандидата.