WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

В последнее время, писала газета, он проживал в Польше. Согласно имеющимся данным, сейчас он скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках», среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования. Судно могло использоваться для доставки взрывчатки к трубопроводам.