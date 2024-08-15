Хабаровскому бизнесу презентовали Фуюань

«Мы давно сотрудничаем с этим городом и рады, что они вышли сами на контакт, чтобы презентовать их город для бизнес-сообщества Хабаровска. Наши делегации ездят в Китай на различные мероприятия. И мы также постоянно принимаем гостей из Фуюаня, это укрепляет наши взаимоотношения», — рассказала начальник управления международных связей Ирина Фирсакова.