Хабаровскому бизнесу презентовали Фуюань

Перспективы сотрудничества Хабаровска и Фуюаня обсудили в краевой столице. Цель этого мероприятия — укрепление добрососедских отношений между населенными пунктами, а также стимулирование межкультурных контактов, развитие сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, туристической и других областях, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин определили векторы двухстороннего взаимоотношения. Мы с Китаем — соседи и стратегические партнеры. У Хабаровска постоянные контакты с этой страной по линии внешнеэкономических связей, международного туризма, спорта, культуры, образования. Это все обогащает оба наших государства, а также определяет хорошие перспективы сотрудничества между нашими городами — Хабаровском и Фуюанем», — прокомментировал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.
«Мы давно сотрудничаем с этим городом и рады, что они вышли сами на контакт, чтобы презентовать их город для бизнес-сообщества Хабаровска. Наши делегации ездят в Китай на различные мероприятия. И мы также постоянно принимаем гостей из Фуюаня, это укрепляет наши взаимоотношения», — рассказала начальник управления международных связей Ирина Фирсакова.
Представители генерального консульства и бизнес-сообщества Китая обсуждали будущие совместные мероприятия. Напомним, что этим летом мэр города Сергей Кравчук принял участие в 1-й Китайско-русской конференции по вопросам сотрудничества в сфере рыбного промысла, осмотрел предприятие биотехнологической промышленности, а также присутствовал на церемонии открытия новой библиотеки в Фуюане, в которую было передано 35 книг о природе Дальнего Востока, о городе Хабаровске, жизни нанайцев, китайской диаспоры в России.
«Я представляю провинцию Шаньдун с целью презентации своей продукции. В основном это детские игрушки, также выпускаю товары бытовой химии и косметику. Россия привлекательна не только с точки зрения продукции, но и покупки и заключения сделок в сфере промышленности и сельского хозяйства. В Хабаровске в основном интересуют продукты питания. Также город привлекателен и с точки зрения туризма», — поделился генеральный директор компании из Китая, предприниматель Чжэн Чучэн.