Демешин вылетел в северные районы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин продолжает рабочий объезд северных районов. Сегодня, 15 августа, он отправился в Охотск, о чём сообщил в личном Telegram-канале.
Как отметил врио, неблагоприятная погода внесла некоторые коррективы в его планы. Однако, отметил глава края, намеченная программа будет выполнена в полном объеме.
Одними из ключевых целей визита Демешина в Охотский район станут встречи с местными жителями. По словам врио губернатора, такие мероприятия имеют для него особое значение.
«Я обязательно пообщаюсь с охотчанами. Таких встреч будет две — с ветеранской общественностью и всеми жителями района, кто хочет лично услышать от меня ответы на свои обращения», — подчеркнул он.
Также Демешин отметил, что подобные форматы общения помогают выстраивать стратегию дальнейшей работы правительства края. Открытые диалоги с гражданами являются важным инструментом в определении ключевых направлений развития региона и принятии решений, учитывающих интересы и потребности его жителей.
Напомним, ранее врио губернатора отправился в Николаевск-на-Амуре, где проверил состояние набережной, оценил ход ремонта поликлиники и проконтролировал строительство лечебного корпуса центральной районной больницы.