Согласно сводке от 14 августа, армейская группировка «Север» отражает попытки прорыва ВСУ с помощью авиации, дронов и артиллерии. В Суджанском районе уничтожены две группы противника. Российские войска отразили шесть атак на Коренев и Ольговку, а также на Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное. Также нанесены удары по скоплениям ВСУ в Сумской области Украины. Командует группировкой «Север» генерал-полковник Александр Лапин, ранее возглавлявший группировку «Центр» и главный штаб Сухопутных войск.