Бисмарк
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Республики Ингушетия три кандидатуры на пост главы республики — действующего главу субъекта Махмуд-Али Калиматова, руководителя отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихана Арапханова и председателя регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислама Гадиева.

Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”. Ислам Гадиев — депутат Народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР. Махмуд-Али Калиматов — действующий глава Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.

Голосование пройдет 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября 2019 года депутатами парламента республики. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова, который обратился к Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий в июне 2019 года.