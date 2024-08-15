Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов — депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”. Ислам Гадиев — депутат Народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР. Махмуд-Али Калиматов — действующий глава Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.
Голосование пройдет 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов.
Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября 2019 года депутатами парламента республики. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова, который обратился к Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий в июне 2019 года.