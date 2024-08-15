Красноярский край планирует расширять сотрудничество с Китаем

Красноярский край расширит сотрудничество с Китаем. Об этом сообщили в правительстве региона.
Первый заместитель губернатора края — руководитель Администрации губернатора Сергей Пономаренко встретился с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге Ван Туном, который находится с рабочей поездкой в Красноярске.
Политики обсудили расширение сотрудничества в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. А также обсудили мероприятия, посвященных Годам культуры России — Китая.
«Между предприятиями Красноярского края и Китайской Народной Республики активно развиваются деловые отношения, растёт число студентов в вузах. В сфере туризма в прошлом году перевозчики отправили в Китай из Красноярского края порядка 14 тысяч человек и примерно столько же прилетели сюда. Растёт количество поездок, экспортные и импортные операции, развиваются культурные связи. Со своей стороны готов заверить Вас в нашей открытости и нашем желании сотрудничать», — отметил вице-губернатор.
Ван Тун сказал, что поездка в Красноярск оказалась очень интересной и полезной с деловой точки зрения. Он подчеркнул, что КНР желает активизировать побратимские отношения Красноярского края с городами и провинциями Китая. Он предложил провести в Красноярске фотовыставку, приуроченную к 75-летию со дня образования КНР и пригласить коллективы из Поднебесной выступить в крае.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске прошёл медиафорум Спас на Енисее.