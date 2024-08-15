Красноярский край планирует расширять сотрудничество с Китаем

«Между предприятиями Красноярского края и Китайской Народной Республики активно развиваются деловые отношения, растёт число студентов в вузах. В сфере туризма в прошлом году перевозчики отправили в Китай из Красноярского края порядка 14 тысяч человек и примерно столько же прилетели сюда. Растёт количество поездок, экспортные и импортные операции, развиваются культурные связи. Со своей стороны готов заверить Вас в нашей открытости и нашем желании сотрудничать», — отметил вице-губернатор.