«Это все новое западное вооружение, оно все взлетает на воздух под Курском вместо того, чтобы стабилизировать фронт в Донбассе. <…> Я думаю, что это ускорило поражение украинской армии», — отметил он.
Кроме того, по словам отставного разведчика, после начала наступления в приграничье на Западе стали гораздо более открыто говорить о коррупции на Украине и низком доверии к нынешнему главе киевского режима.
«Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, как время Зеленского вышло», — резюмировал Риттер.
Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.