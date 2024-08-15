Лукашенко: Беларусь неизменно стремится к углублению диалога с Индией

«Благодаря самостоятельному курсу индийского правительства, его исключительной ориентированности на интересы народа и ответственному подходу во внешней политике Индия по праву пользуется заслуженным авторитетом на глобальной арене, а также играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в поздравлении Драупади Мурму.



Глава государства подчеркнул, что Беларусь высоко оценивает деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных социально-экономических преобразований, обеспечению стабильности и согласия в стране.



Александр Лукашенко обратил внимание, что Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и торгово-экономической сферах.