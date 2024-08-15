Молодые педагоги в Челябинской области смогут получить стимулирующую выплату

«Тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка — это важно», — подчеркнул Алексей Текслер.