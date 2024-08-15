Молодые педагоги в Челябинской области смогут получить стимулирующую выплату

Сообщается, на нее могут рассчитывать начинающие учителя, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе. Выплату они смогут получить уже в сентябре.
«Тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка — это важно», — подчеркнул Алексей Текслер.
К молодым специалистам относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность.
Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тыс. рублей — при стаже работы один год, 100 тыс. — два года и 140 тыс. — три года.
На сегодняшний день более 800 молодых педагогов претендуют на новую стимулирующую выплату.