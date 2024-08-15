Омич — поджигатель авто с символикой Z пойдёт в колонию на 15 лет

Военный апелляционный суд Москвы в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении омича Антона Смольянинова. В ноябре 2022 года Смольянинов совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z.
Было возбуждено уголовное дело. Оно расследовалось следственным отделением УФСБ России по Омской области.
Выяснилось, что мужчина совершал диверсионно-террористические акции для устрашения горожан и с целью прекращения специальной военной операции на Украине.
1-ый Восточный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Военный апелляционный суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что в Омске поймали злоумышленника, который поджигал дачные дома.