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Омич — поджигатель авто с символикой Z пойдёт в колонию на 15 лет

Апелляцию поджигателя не удовлетворили.

Источник: AP 2023

Военный апелляционный суд Москвы в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении омича Антона Смольянинова. В ноябре 2022 года Смольянинов совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z.

Было возбуждено уголовное дело. Оно расследовалось следственным отделением УФСБ России по Омской области.

Выяснилось, что мужчина совершал диверсионно-террористические акции для устрашения горожан и с целью прекращения специальной военной операции на Украине.

1-ый Восточный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Военный апелляционный суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Омске поймали злоумышленника, который поджигал дачные дома.