Президент одобрил закупку высокоскоростных поездов Hyundai Rotem из Южной Кореи

Соответствующим постановлением, которое президент подписал 12 августа, утверждены основные параметры технико-экономического обоснования проекта закупки шести высокоскоростных электропоездов из Южной Кореи.
Поезда планируется приобрести с привлечением средств Эксимбанка Кореи.
В рамках соглашения Узбекистан выделит 21,3 миллиона евро, компания «Узбекистон темир йуллари» — 13,5 миллиона евро, а корейский банк предоставит заем в размере 185,18 миллиона евро на 40 лет.
Окупаемость проекта оценивается в 25 лет, а его общая стоимость — в 220 миллионов евро. Срок реализации проекта составит шесть лет: с 2024 по 2030 годы.
«Узбекистон темир йуллари» и «Темирйулэкспресс» будут отвечать за реализацию проекта и целевое использование кредита.
НБУ определили в качестве финансового агента по кредитным расчётам, который сможет заключать соглашения с уполномоченным банком Кореи.
Поезда Hyundai Rotem для железнодорожного сообщения «Ташкент — Хива» состоят из 7 вагонов, каждый из них вмещает 351 пассажира.
Такой поезд сможет развивать скорость до 250 километров в час и, как ожидается, из Ташкента до Хивы можно будет доехать почти в два раза быстрее.
В постановлении также говорится, что электрификация железной дороги «Бухара — Ургенч — Хива» протяженностью 465 километров запланирована до конца этого года, а «Мискин — Нукус» — до конца 2026 года.