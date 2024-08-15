Парламент Башкирии запретит работу «наливаек» в жилой зоне

Согласно законопроекту в Башкирии устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов) в ночное время (с 23 часов до 8 часов), в случае если объект общественного питания находится в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, за исключением периода с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января по местному времени.