Парламент Башкирии запретит работу «наливаек» в жилой зоне

Соответствующие изменения вносятся в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». Рассмотрение этого законопроекта вошло в план работы Госсобрания на осеннюю сессию.
«Маскируясь под точки общепита, которые по закону могут продавать алкоголь в любое время суток, такие магазины по ночам становятся центрами притяжения любителей выпить. Больше всего от шумных нетрезвых компаний страдают жильцы близлежащих домов. Последние изменения в федеральном законодательстве дали регионам полномочия решить вопрос», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Согласно законопроекту в Башкирии устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов) в ночное время (с 23 часов до 8 часов), в случае если объект общественного питания находится в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, за исключением периода с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января по местному времени.