Встречу Токаева с олимпийцами перенесли из-за массового ковида среди спортсменов

«Как известно, президент вчера подписал указ о награждении государственными наградами призеров и тренерского состава Парижской Олимпиады. Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич 15 августа встретится с ними. К сожалению, у половины спортсменов и тренеров был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем всем скорейшего выздоровления», — сообщил редакции КазТАГ в четверг пресс-секретарь президента Берик Уали.