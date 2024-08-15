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Встречу Токаева с олимпийцами перенесли из-за массового ковида среди спортсменов

Астана. 15 августа. КазТАГ — Встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с олимпийцами перенесли из-за массового ковида среди спортсменов, передает корреспондент агентства.

«Как известно, президент вчера подписал указ о награждении государственными наградами призеров и тренерского состава Парижской Олимпиады. Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич 15 августа встретится с ними. К сожалению, у половины спортсменов и тренеров был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем всем скорейшего выздоровления», — сообщил редакции КазТАГ в четверг пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он подчеркнул, что встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде.

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