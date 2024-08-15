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Виталий Хоценко сообщил о планах по строительству центра серфинга в Омске

В четверг, 15 августа 2024 года, губернатор Виталий Хоценко сообщил о планах инвестора по строительству центра серфинга в Омске.

Источник: РИА "Новости"

«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тысяч человек в год. Инвестиции в проект оцениваются до 450 млн рублей, будет создано более 50 новых рабочих мест с достойной заработной платой», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Руководитель области поставил инвесткомитету задачу сопровождать этот проект.

В пресс-службе омского облправительства уточнили, что первое в новом году заседание Инвестиционного комитета Омской области губернатор провел в январе. На нем было принято решение внести изменения в нормативно-правовую базу для улучшения инвестклимата на территории региона.

Речь идет о корректировке подходов к предоставлению мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов. Они были разработаны специалистами по поручению губернатора.

Новый формат предусматривает рассмотрение инвестиционных инициатив на заседании инвесткомитета для определения комплекса мер поддержки и успешного запуска проекта. По итогам решений инвесткомитета будут заключаться отдельные инвестиционные соглашения между правительством региона и инвесторами. Это позволило сделать процедуры более прозрачными и учесть лучшие практики в РФ.