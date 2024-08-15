Виталий Хоценко сообщил о планах по строительству центра серфинга в Омске

«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тысяч человек в год. Инвестиции в проект оцениваются до 450 млн рублей, будет создано более 50 новых рабочих мест с достойной заработной платой», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.