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В Ростовской области президент России назначил девять новых судей

На Дону свою деятельность начали девять новых судей.

В Ростовской области президент Российской Федерации назначил девять новых судей. Соответствующая информация появилась на сайте правовых актов.

Согласно опубликованным данным, в Ростове председателем Железнодорожного районного суда стал Игорь Сологуб. В Аксайском районе суд возглавит Елена Коломийцева, а в Донецке — Павел Лазаренко.

Председателем суда в Зерноградском районе стала Валентина Филимонова. В Неклиновском районном суде на новую должность вступила Мария Лаврушина. В Пролетарском районе назначены сразу двое судей — Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина.

В Сальском районе суд возглавит Ольга Золотухина, а в Шахтах — Анна Дуденкова.