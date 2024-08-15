В Ростовской области президент России назначил девять новых судей

В Ростовской области президент Российской Федерации назначил девять новых судей. Соответствующая информация появилась на сайте правовых актов.
Согласно опубликованным данным, в Ростове председателем Железнодорожного районного суда стал Игорь Сологуб. В Аксайском районе суд возглавит Елена Коломийцева, а в Донецке — Павел Лазаренко.
Председателем суда в Зерноградском районе стала Валентина Филимонова. В Неклиновском районном суде на новую должность вступила Мария Лаврушина. В Пролетарском районе назначены сразу двое судей — Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина.
В Сальском районе суд возглавит Ольга Золотухина, а в Шахтах — Анна Дуденкова.