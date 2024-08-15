В Шебекино загорелась пятиэтажка после атаки БПЛА. Военная операция, день 904-й

9:24 ❗️ Четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор.
9:23 Новая группа украинских десантников уничтожена в районе села Борки Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
9:17 Силы ПВО за ночь уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
9:02 Военные РФ после исследования сбитых дронов ВСУ под Сватово и Лисичанском ЛНР обнаружили, что украинская армия модернизирует БПЛА, делая их более стойкими к помехам и подавлению сигнала управления, сообщил военный эксперт Марочко.
8:56 Серия взрывов произошла в Полтавской области, сообщило агентство РБК-Украина.
8:54 ❗️ В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоквартирный жилой дом, сообщил Telegram-канал «Белгород № 1».
8:41 Истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции живую силу и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
8:35 Британские министры убеждают союзников в необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow дальностью до 250 км, пишет The Times.
8:20 В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация населения, соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщил врио курского губернатора Алексей Смирнов.
8:11 Украинские войска оказались не готовы к тому, что Россия не будет отступать и станет биться до конца в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
8:04 Украина намерена создать в Курской области «зону безопасности», заявила министр по вопросам реинтеграции страны Верещук.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 904-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.