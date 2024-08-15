В Шебекино загорелась пятиэтажка после атаки БПЛА. Военная операция, день 904-й

8:11 Украинские войска оказались не готовы к тому, что Россия не будет отступать и станет биться до конца в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.